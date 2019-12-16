قفزة كبيرة في أسعار الدولاربالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت جولة عن قفزة كبيرة في أسعار الدولار والعملات الأجنبية في السوق السوداء، حيث تم تداول الدولار في معاملات اليوم بـ (٨٦) جنيهاً للشراء، في مقابل (٨٨) جنيهاً للبيع، والريال السعودي (٢٢.٥٠٠) جنيهاً للشراء في مقابل (٢٤) جنيهاً للبيع، وتم تداول الدرهم الإماراتي بـ (٢٣) جنيهاً للشراء و(٢٥) جنيهاً للبيع، واليورو (٩٢) جنيهاً للشراء في مقابل (٩٥) جنيهاً للبيع، والجنيه المصري (٥.٣٠٠) جنيهات للشراء (٥.٥٠٠) جنيهات للبيع.

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