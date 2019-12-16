المهدي يطالب من خرجوا في الزحف الأخضر بالتوبة

التاريخ: 16-ديسمبر-2019
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انتقد رئيس حزب الامة القومي الامام الصادق المهدي، مسيرة الزحف الاخضر ووصفها بالشيطانية، وقال انها عمل من الشيطان، طالب الذين خرجوا فيها بالتوبة الى ربهم والاعتذار للشعب السوداني، داعياً الاسلاميين الى اعادة انتاج انفسهم من جديد.
وكشف المهدي عن منح النظام البائد جواز دبلوماسي لشخصه، وقال : (رفضت الجواز لأنه اعطي لكل إرهابي موجود في المنطقة واصبح وثيقة اتهام) .
وطالب امام الانصار لدى مخاطبته ندوة “مشروع بناء المستقبل الوطني” أمس طالب بالمصادقة على نظام روما فوراً، لجهة أن السودان لا توجد فيه قوانين تحاكم على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
وشدد الصادق بحسب آخر لحظة، على ضرورة هيكلة القوات المسلحة بصورة متفق عليها.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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