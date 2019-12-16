تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: *إلغاء قرار التحفظ على رموز النظام السابق بـ (كوبر) وتسليمهم للنيابة * مناوي: (التغيير) استبدلت التمكين بالتمكين * النيابة تجدد حبس (وداد) أسبوعا * (الاتحاد الدولي للصحفيين): حل النقابات تعسف واستبداد ويخالف القانون السوداني: * * البرهان: سنحمي التغيير حتى الوصول إلى صناديق الانتخابات * عبد الواحد نور لـ(السوداني): الوثيقة الدستورية تمت هندستها لحماية البشير * الدولار يعاود الارتفاع (الدستورية تؤيد إعدام المدان بقتل واغتصاب الطفلة شهد المجهر: * القوات السودانية تغادر الساحل الغربي لليمن * وصول (الحسن) و(جعفر الميرغني) للبلاد بتكليف من والدهما لتنفيذ مهام حزبية الجريدة: * إتهام أرياب للتعدين بارسال (سيانيد) إلى أم بادر بشمال كردفان Advertisements * مقتل وجرح شخصين من قبل نظاميين بالفاشر * ضبط (موبايل) بحوزة زوجة المخلوع أثناء التحري آخر لحظة: * المهدي: مسيرة (الزحف الأخضر) عمل شيطاني * أسرة عطا المنان: والدنا لم يتعرض للتسمم بالسجن * خفض تعرفة كهرباء المصانع الدار: * الفريق نور الهدى: لا مصلحة لي في تسميم ضباط السجن وأخضرت لهم القراصة بروح الزمالة * البرهان: هدفنا وصول الشعب لصناديق الاقتراع ليختار من يحكمه * إيداع المرافعات الختامية لهيئتي الاتهام في قضية أحمد الخير * طبيب سوداني يجري عملية جراحية نادرة بدبي * المتحري يكشف تفاصيل بيع ألف جندي سوداني لقوات حفتر *اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان القرىن الكريم والتجويد للاساس والرياضيات الاساسية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 16 ديسمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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