صورة مع فنانة يعرِّض الموسيقار محمد الأمين لانتقادات واسعة

تعرض الموسيقار الكبير محمد الأمين لانتقادات واسعة أمس بسبب انتشار صورة له برفقة الفنانة هبة جبرة، تلك الصورة التي ظهر خلالها وهو يقف بمسافة قريبة جداً من جبرة، مما جعل البعض يبدي دهشة كبيرة ويتساءل عن كيفية قبول الموسيقار الكبير بالتقاط مثل تلك الصورة.
وكشفت مصادر، عن كيفية تسرب الصورة للجمهور، حيث أفادت أن مصدر نشر الصورة هي الفنانة هبة جبرة نفسها والتي قامت بإرفاقها في عدد من قروبات الفيس بوك وكتبت معلقة عليها: (أحلى رحلة برفقة الباشكاتب)، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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