تدوين بلاغ ضد زوجة شقيق المخلوع على خلفية محاولة قتل ضباط في سجن كوبر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت نيابة بحري مساء أمس السبت أمر قبض في مواجهة السيدة/ نور الهدى محمد الشفيع زوجة عبد الله البشير شقيق المخلوع والمتحفظ عليه بسجن كوبر لإتهامه بالفساد المالي وغسيل الأموال وبيع جوازات السفر السودانية.

وفتح في مواجهة المتهمة بلاغ تحت المادة 20/130 الشروع فى القتل لمحاولتها تسميم ضباط بالسجن وذلك بدس مواد سامة داخل أطعمة أرسلتها لهم مع سائقها الخاص الذي اعترف أمام السلطات بانها أرسلته مع نوعين من الطعام واحد لزوجها والآخر حددته له “طبق من القراصة” طلبت منه تسليمه للضباط.

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جدير بالذكر ان المتهمة سبق ومنحها شقيق زوجها المخلوع رتبة فريق أول بجهاز الشرطة في عهد فساده عندما كان يهدي ويبيع الرتب والنياشين كما باع انسان البلاد ومقدراتها وهويتها.

ولم يستبعد المصدر الشرطي المطلع أن تكون للجريمة علاقة بمحاولة لتهريب زوجها الفاسد من السجن والذي تتهمه دوائر عديدة بسرقة مئات الملايين من الدولارات من أموال الشعب.

الصحفي عبدالمنعم سليمان – فيسبوك