امريكا ام الارهاب ياسعادتك

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

قال وزير الدفاع جمال عمر إنّ السودان والولايات المتحدّة اتفقا على توسيع أطر التعاون في مكافحة الإرهاب.

وذكر جمال في تصريحاتٍ صحيفة الاسبوع الماضى ” يوم الثلاثاء” أنّ الخرطوم تتطلّع لتعاونٍ جديد في ملفات الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

ونوّه جمال بأنّ الجانبين خلال الزيارة اتفقا على مواصلة التعاون في محاربة الإرهاب كما كان في السابق.

وأضاف” سيما وأنّ هذا التعاون قد استكمل كل حلقاته”.

انتهى كلام السيد الوزير بحسب التلخيص الذى اوردته له بعض المواقع الاخبارية وتبادله الناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعى .

وجاء كلام السيد الوزير فى اطار التعليق على المهام المنجزة فى زيارة السيد رئيس الوزراء والوفد المرافق له الى امريكا التى تمت مؤخرا وتابعها السودانيون فى الداخل والخارج اضافة الى المهتمين بالشأن السودانى وتوقع الكثيرون ان ينجح الوفد فى أحداث اختراقات هامة فى ملفات أساسية تؤثر بشكل مباشر على حياة الناس ومعاشهم كرفع اسم السودان من القائمة الأمريكية لرعاة الارهاب (حسب تكييف واشنطون) لكن خابت امال من رجوا خيرا فى امريكا وتبددت احلامهم والحكومة ترجع بما تسميها انجازات فيتم الكلام عن إعادة السفراء وفى هذا السياق نقرأ حديث

السيد وزير الدفاع اعلاه لكننا لايمكن ان نمر عليه هكذا دون تساؤل منا عن هذه الثقة فى امريكا واليقين بوعودها وتصديق قولها من اين جاء كل هذا ؟ وكيف تدعى امريكا انها تحارب الارهاب ونقبل ادعاءها فندخل معها فى تنسيق لمواجهة الارهاب والارهابيين ؟

كيف تصدق امريكا ياسيادة الوزير والواقع يشهد انها اكبر داعم ومنشئ للجماعات الارهابية القاتلة المجرمة ، وهذا غير مالم يتم الاعلان عنه وكشفه فكيف ياترى يتعاون وزير الدفاع السيد جمال عمر مع نظيره الامريكى فى محاربة الارهاب وامريكا متورطة الى اخمص قدميها فى الارهاب فهى الداعم الرئيسى للاحتلال الاسرائيلى وللحرب على اليمن وللتكفيريين الارهابيين فى سوريا والعراق ، وامريكا هى الوجه الجديد للاستعمار المناهض للاستقلال والكرامة والعزة بل هى ام الارهاب والاقتراب منها والتنسيق معها اقتراب من الارهاب وتنسيق معه لاحرب عليه ومكافحة له.