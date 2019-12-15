الزكاة تدعم علاج المصابين في ثورة ديسمبر

التاريخ: 15-ديسمبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة كشف الأمين العام لديوان الزكاة مولانا أحمد عبدالله مساهمة الديوان في علاج جرحي ومصابي ثورة ديسمبر المجيدة بمبلغ “000 ، 944 ، 14 جنيه”. Advertisements وبحسب الجريدة، قال الأمين العام لديوان الزكاة خلال لقائه منسق عام مبادرة حاضرين ناظم سراج “الديوان لن يدخر جهداً في هذا الجانب حتى يتعافى جميع الجرحى والمصابين. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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