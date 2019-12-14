غندور: اليوم قيادات الحزب تتقدم الصفوف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شاركت قيادات إسلامية بارزة في مسيرة الزحف الأخضر التي ملأت شوارع الخرطوم السبت. ورصدت عدسات الكاميرات النائب السابق للرئيس المعزول د. الحاج آدم يوسف في مقدمة الحشود، إلى جانب مشاركة البرلمانية الأشهر سعاد الفاتح والتي جلست على كرسي متحرك وأعتلت المنصة مخاطبة الحضور. ورصد شهود عيان مشاركة فاعلة لكل من رئيس المؤتمر الوطني ولاية الخرطوم والوالي السابق أنس عمر والقيادي الإسلامي الناجي عبد الله والوالي السابق الهجا فضل المولى. كما ظهر الكاتب الإسلامي المعروف الأستاذ إسحاق أحمد فضل الله محمولا على الأعناق.

ودون رئيس حزب المؤتمر الوطني بروفيسور إبراهيم غندور تعليقا على صفحته في الفيس بوك عن مشاركة القيادات وقال: (اليوم قيادات الحزب تتقدم الصفوف). صحيفة الانتباهة المادة السابقة المهدي يطالب قوي إعلان الحرية والتغيير بعدم “الاستهانة” بالتيار الإسلامي المقالة القادمة النيابة: البشير تحول من متهم إلى مدان

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