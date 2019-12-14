المريخ يوجه ضربة جديدة للهلال

الخليج 365 : وجه مجلس إدارة نادي المريخ ضربة كبيرة لمجلس الهلال بقيادة الكاردينال بعد أن قطع عليه صفقة المدافع البنيني كونو باتري الذي ينشط في الدوري السعودي. حيث اكمل المريخ مفاوضاته بالكامل مع اللاعب الذي من المنتظر أن يصل يوم ٢٥ ديسمبر الحالي،وكان نادي الهلال قد أعلن في وقت سابق عن نيته التعاقد مع اللاعب البنيني الا انه امسك عن ذكر اي تفاصيل.

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