رفع معدلات مياه الري بمشروع الجزيرة لفك الاختناقات

وضعت إدارة مشروع الجزيرة جملة من التدابير لفك الاختناقات في مناسيب الري أبرزها رفع معدلات ضخ المياه من خزان سنار الي (37) مليون متر مكعب في وقت اعلنت فيه إدارة مشروع الجزيرة عن اكتمال زراعة (350) ألف فدان من محصول القمح.
وقال المهندس مصطفي إبراهيم مصطفي نائب محافظ المشروع في تصريح بحسب (smc)، إنهم قاموا بوضع ترتيبات بالتنسيق مع إدارة الري لإزالة الطمي والحشائش من الترع الرئيسية وزيادة عدد الآليات في بعض الأقسام بالمناقل مبيناً ان المساحة المستهدفة للمحصول وصلت (400) ألف فدان، مشيراً إلى توزيع أسمدة الداب واليوريا علي كافة أقسام بالمشروع.
ولفت مصطفي إلى اكتمال الترتيبات لبداية الرش الجوي والوقاية من الآفات الزراعية وتجهيز المبيدات عبر البنك الزراعي قطاع الجزيرة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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