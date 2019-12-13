تجدد الاشتباكات بين النوبة والبني عامر في بورتسودان وإصابة (38) شخصاً

تجدد الصراع بين قبائل النوبة والبني عامر ظهر أمس، عقب بداية محاكمة المتهمين في أحداث الصراع الأول الذي نشب بين القبيلتين أيام عيد الفطر المبارك وراح ضحيته العشرات وسط القبيلتين.

وبدأت أولى الجلسات يوم الثلاثاء، وحدثت فيها بعض المناوشات ما أدى لتأجيلها إلى أمس الخميس، مما أدى لوقوع مواجهات نتجت عنها إصابة (38) شخصاً إصابات متفاوتة، وفقاً لإفادة مديرة وزارة الصحة د. زعفران الزاكي لمصادر، حيث قالت إن الإصابات متوسطة وبسيطة.

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من جانبه تفقد والي البحر الأحمر اللواء ركن حافظ التاج مكي المصابين بمستشفى حوادث بورتسودان. فيما انتشرت أعداد كبيرة من القوات الأمنية المختلفة بعدد من الأحياء. وعلمت المصادر، أن تمشيطاً واسعاً قامت به هذه القوات في الأحياء التي يسكن بها منتسبو القبيلتين والتي يحتمل أن تنشب فيها اعتداءات أخرى. بينما طالب عدد من المواطنين بنقل المحاكمات خارج الولاية حفاظاً على الأمن، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)