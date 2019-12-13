إفساد اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﻔﻠﻮل اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺎﺋﺪ

الخليج 365: ﻛﺸﻔﺖ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺑﻤﻮﻗﻒ ﺷﻨﺪﻱ ﻋﻦ ﺍﻓﺴﺎﺩﻫﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﻔﻠﻮﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻤﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺍﻣﺲ ﺍﻻﻭﻝ ﻫﺪﻓﺖ ﻟﻠﺘﺮﺗﻴﺐ ﻟﻤﻮﻛﺐ ﺍﻟﺰﺣﻒ ﺍﻻﺧﻀﺮ. ﻭبحسب الجريدة، ﻗﺎﻝ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﺳﺎﺋﻘﻲ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕﻭﺍﻟﺒﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺭﻱ ﺍﻟﺴﻔﺮﻳﺔ ﺃﻣﺲ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺣﻘﻴﻘﻲﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ. ﻭﻁﺎﻟﺐ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺙﺑﺤﺮﻱ ﻭﺃﻣﺪﺭﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻔﻠﻮﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡﺍﻟﺒﺎﺋﺪ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺑﺄﻥ ﺍﻱ ﻓﺸﻞ ﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺸﻞ ﺭﺋﻴﺲﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﺪﻭﻙ، ﻭﻁﺎﻟﺐ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻁ ﻭﺣﺬﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻟﻪ 14 ﻣﻦ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮﺍﻟﺠﺎﺭﻱ. المادة السابقة هيئة علماء السودان محل اتهام

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