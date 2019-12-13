هيئة علماء السودان محل اتهام

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

درج الطغاة على الاستنصار ببعض الهيئات والمؤسسات التى ينشئونها ويلبسونها لبوس القانون أو الدين ويصبغون عليها صبغة شرعية ثم يعتمدون على بعض قراراتها فى تبرير بعض افعالهم امام الجمهور ، وفى العادة تحظى هذه الهيئات بتقدير واحترام عند عامة الناس سواء بسبب الصبغة الدينية لها أو بروز أشخاص يتولون ادارتها ويكونوا محل ثقة الناس واحترامهم ، وكثيرا مايحتاج الطغاة الى هذه الجهات لتشرعن اعمالهم وتعطيها المسوغات القانونية أو الدينية ويكون مصدرو الفتوى الشرعية أو القانونية على علم بعدم صحة كلامهم لكن طالما اراد السلطان امرا فلنطوع له الدين ونلوى له عنق القانون وليس فى هذا إشكال طالما كل الأمر فى خدمة السلطان ويتولاه فقهاؤه .

هيئة علماء السودان كنظيراتها فى عالمنا العربى والاسلامى تورطت فى دعم المخلوع وكانت جزءا من عمله وجبروته واستحقت ان يمقتها الناس ويقطبوا وجوههم فيها وهم يقرأون فتوى جواز قتل الحاكم ثلثى شعبه للحفاظ على الباقى ، وفى الأخبار ان الهيئة افتت المخلوع بذلك.

وكانت مجموعة من اسر شهداء فض اعتصام القيادة العامة قد تقدموا بدعاوي قضائية ضد رموز النظام السابق وهيئة علماء السودان.

واتهموا الهيئة بتحريض الرئيس المخلوع عمر البشير على قتل المتظاهرين، وقالوا فى العريضة الجنائية التى قدموها إلى وكيل نيابة الخرطوم شمال المستشار عبد الرحيم الخير الحسن إن البشير وبناء على تحريض الهيئة قام بمحاولات لفض الاعتصام في يومي الثامن والتاسع من أبريل، نتج عنها سقوط قتلى وجرحى مما يعد مخالفة للقانون الجنائي.

ان الهيئة محل اتهام عند كثير من السودانيين وننتظر لنرى موقف القانون من هذه القضية