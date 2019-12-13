لسبب غريب … إلهان عمر تدعو ترامب إلى حذف حسابه من “تويتر”!

الخليج 365:

دعت النائبة في “الكونغرس” الأمريكي، إلهان عمر، الرئيس دونالد ترامب إلى حذف حسابه من “تويتر”، بسبب منشور له مثير للجدل.

وعلقت عمر على تغريدة سخر فيها الرئيس الأمريكي من اختيار مجلة “التايم” الأمريكية ناشطة المناخ غريتا ثونبرغ، البالغة من العمر 16 عاما، شخصية العام 2019، وقالت: “عليك حذف حسابك”.

وكان ترامب قد وصف اختيار الناشطة الطفلة، ثونبرغ، بـ”السخيف للغاية”. وقال في تغريدة عبر تويتر: “يجب على غريتا أن تعمل على حل مشكلتها في التحكم بالغضب، ثم تذهب لمشاهدة فيلم قديم جيد رفقة صديق!”، مضيفا: “اهدئي غريتا، اهدئي”.

في المقابل، ردت ثونبرغ بتغيير تعريفها الشخصي على تويتر، ليصبح: “مراهقة تعمل على حل مشكلتها في التحكم بالغضب. تسترخي حاليا، وتشاهد فيلما قديما جيدا مع صديق”.