تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * بلاغات فساد ضد “غندور” والقبض على “وداد” * (38) مصاباً في اشتباكات بين النوبة والبني عامر في بورتسودان * الحكومة: تعيين الولاة مؤقتاً لحين الوصول إلى اتفاق سلام * البرهان: البلاد تعافت من وجع المخاض وتسير مطمئنة نحو البناء * “مسار الوسط” يبحث مع الوساطة قضايا قومية ويطالب بصندوق إعمار * “التغيير”: طلبات الحركات للانضمام إلى منبر جوبا قيد الدراسة آخر لحظة: * احتجاجات بـ(3) ولايات ومواجهات مع الشرطة * التحقيق مع “وداد” بتهمة الثراء الحرام Advertisements * رفض واسع لتعيين مسؤولة بالصحة يدفعها للاستقالة * الشعبي: لن نشارك في موكب “الزحف الأخضر” * القبض على قيادات لجان مقاومة بالنيل الأبيض * استئناف صادر الفول السوداني.. وتراجع الدولار الدار: * التحقيقات الجنائية تتحرى مع وداد بابكر * البرهان: ثورة ديسمبر حقنت الدماء ووحدت البلاد * حريق جزئي بالورشة المركزية لجهاز المخابرات العامة * بلاغ ضد “غندور” بنيابة مكافحة الفساد * المرور: إغلاق جسر النيل الأزرق الحديدي * الفدرالية تلقي القبض على عصابة الذهب المغشوش الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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