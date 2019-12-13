من هي دكتورة “ايناس” التي شغلت الاسافير واثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل؟ والدها لاعب كرة قدم شهير

لقيت الدكتورة، ايناس الطاهر، التي قدمت اعتذارها عن العمل كمديرة لإدارة طب الأسنان بوزارة الصحة ولاية الخرطوم وذلك بعد ساعات من تعيينها، اهتمام اسفيري منقطع النظير.

اخبار د. ايناس تصدرت قائمة اهم وأبرز الاخبار التي تناقلتها مواقع التواصل السودانية المعروفة، حيث اثار خبر تعيينها ضجة واسعة، قبل ان ينافسه ويتفوق عليه خبر اعتذارها عن العمل.

وبحسب رصد ومتابعة محرر أخبار الخليج 365 فإن الطبيبة الشابة ايناس الطاهر او ايناس نمر التي درست طب الاسنان بجامعة الخرطوم هي إبنة لاعب كرة القدم السوداني في العصر الذهبي الكابتن الطاهر محمد بابكر نمر الشهير باسم الطاهر هواري والذي لعب للقطب الثاني لكرة القدم السودانية فريق المريخ في سبعينيات القرن الماضي.

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وكانت د. ايناس قد اعلنت وبشكل مفاجىء اعتذارها عن العمل في الوظيفة التي دار حولها لغطاً واسعا في طريقة الحصول عليها، وذلك بحسب ما نقلت (أخبار الخليج 365) وجاء في اعتذار (ايناس) الذي تقدمت به يوم الخميس، كان قبولي لمنصب إدارة الأسنان بالوزارة من أجل خلق واقع أفضل في المستشفيات التي ظل أهلنا يعانون الأمرين فيها ومن أجل خلق واقع أفضل لأطباء الأسنان أنفسهم حتى تسنى لهم تقديم الخدمة للمواطن بالشكل المطلوب. إيمانا مني بضرورة وحدة الصف الوطني ووحدة أطباء الأسنان خصوصا وإستمرار الشكل التوافقي بين قوى الثورة وقطاعاتها المهنية والشبابية المختلفة ونسبة لعلو بعض الأصوات الرافضة لوجودي في هذا المنصب والتي أقدرها ووأحترمها جدا غض النظر عما أصابني من إساءات من البعض وهي رأي آخر أحترمه . أتقدم بإعتذاري عن تولي منصب مدير إدارة صحة الفم و الأسنان، وأنا على كامل الاستعداد لتقديم المساعدة لأي طبيب آخر يشغل هذا المنصب. وكانت (ايناس) قد لاقت انتقاداً لاذعا وساخرا من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول منشور لها تتمنى فيه وظيفة وسيارة جديدة وذهب، وانبرى لها أحد قيادات قوى الحرية والتغيير مبشراً لها بالوظيفة أما بقية الامنيات ربنا يرزقك بها، وقد كان تعيينها بالفعل بعد أيام قليلة في وظيفة مرموقة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم مما أثار ضجة واسعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)