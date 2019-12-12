إنضمام الفريق الركن شمس الدين كباشي لوفد التفاوض بجوبا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وصل إلى مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان ظهر الخميس عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي للانضمام للوفد الحكومي لمفاوضات السلام مع حركات الكفاح المسلح. ويرافق كباشي رئيس هيئة الشؤون الإدارية والتخطيط بالشرطة الفريق شرطة عماد خلف الله محمد خير. واستقبل كباشي بمطار جوبا توت قلواك مستشار رئيس دولة الجنوب للشؤون الأمنية رئيس وفد الوساطة بدولة الجنوب والسفير عادل إبراهيم سفير السودان بجوبا وعدد من المسؤولين بحكومة دولة الجنوب. شبكة الشروق

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