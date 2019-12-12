أصدقاء السودان: دعم الحكومة الانتقالية في أبريل القادم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إن السودان يمر حالياً بوقت حرج، وحث المجتمع الدولي على الوقوف بجانب شعبه، في وقت بدأت أمس اجتماعات مؤتمر أصدقاء السودان بمشاركة نحو (24) دوله أعلنت التزامها بالتنسيق المشترك لدعم الحكومة الانتقالية، ‎في وقت حدد الملتقى شهر أبريل القادم موعداً لمؤتمر رسمي لإعلان التبرعات المادية لدعم الحكومة الإنتقالية بالسودان،جاء ذلك في البيان الختامي الذي أصدره الملتقى.

وطالب حمدوك خلال مخاطبة الجلسة الافتتاحية أمس، من أصدقاء السودان تقديم الدعم للحكومة، لجهة أن عملية التحول الديمقراطي ما زالت محفوفة بالمخاطر، وقطع بأنه حال لم يتم تحقيق السلام في الوقت الراهن سيصبح تحقيقه حلماً بعيد المدى، وقال نتوقع من أصدقائنا التوحد لدعم السلام والاقتصاد حتى يسير السودانيون متحدين لعبور المرحلة الانتقالية، من جهتها أكدت رئيسة الجلسة ممثلة حكومة النرويج، ماريا هقن، مناقشة أصدقاء السودان للقضايا السياسية والاجتماعية، بجانب مراجعة الأهداف الرئيسية للوثيقة الدستورية والإعداد الجيد للانتخابات، وقالت المجموعة إنها ستقوم بدعم وتمويل أولويات الحكومة الانتقالية لتحقيق طموحات الشباب في الحرية والديمقراطية.

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