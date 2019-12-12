محكمة الصحافة تشطب قضية القوات المسلحة ضد الصحفية سهير عبدالرحيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: حكمت محكمة الصحافة والمطبوعات برئاسة مولانا القاضي معتز بكري الخميس بشطب القضية المرفوعة من قبل القوات المسلحة في مواجهة الصحفية سهير عبدالرحيم الكاتبة بصحيفة الانتباهة. وكانت القوات المسلحة قد قيدت بلاغ امام نيابة الصحافة في مواجهة الصحفية بسبب مقال بعنوان (ماذا نكتب ..!؟) كتبته الصحفية عقب فض الاعتصام تساءلت فيه عن صمت القوات المسلحة ازاء قتل الشباب المعتصمين في القيادة العامة.

مثل الدفاع في القضية عن الصحفية سهير المحامي نبيل أديب وعن صحيفة الانتباهة الأستاذ مأمون محمد عباس. الانتباهة المادة السابقة الكشف عن “صفقة سرية” خطيرة كانت وراء اتفاق السراج وأردوغان

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