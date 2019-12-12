جامعة الجزيرة تحظر نشاط طلاب الوطني المحلول

التاريخ: 12-ديسمبر-2019 فى : أخبار 1 مشاهدة أصدرت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الجزيرة قراراً قضى بحظر نشاط حزب المؤتمر الوطني وجناحه الطلابي “حركة الطلاب الوطنيين الاسلاميين” وكل منظماته وجمعياته مع مصادرة كافة ممتلكاته داخل الجامعة. Advertisements واشار القرار الممهور بتوقيع عميد شؤون الطلاب بجامعة الجزيرة د.قيس محمود حامد بحسب الجريدة، اشار الى أن أي خرق لهذا القرار من قبل اعضاء الحزب المنحل سوف يتم التعامل معه بكل حزم وقوة وفق لوائح وقوانين الجامعة، واستند القرار الى قانون تفكيك نظام الانقاذ. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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