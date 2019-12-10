الكشف عن أجندة التفاوض مع الحركات المسلحة بجوبا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت الحكومة عن إستئناف جلسات التفاوض مع حركات الكفاح المسلح التي تستضيفها دولة جنوب السودان، في وقت اعلنت فيه مفوضية السلام بأن الجولة الحالية ستكون حاسمة لكافة الملفات.

وقال د. سليمان محمد الدبيلو رئيس المفوضية في تصريح لـ(smc) إن الأجندة التي سيتم التفاوض حولها تشمل القضايا المناطقية، مبيناً انها تشمل كافة المسارات التي إحتواها إعلان جوبا، مشيراً الي مناقشة قضايا المنطقتين ودارفور والقضايا المتعلقة بالحكم والسلطة، إضافة الي المسارات التي تم التوافق حولها في الجلسة السابقة، مشيراً الى أن الجلسة الافتتاحية ستقوم بوضع الترتيبات لبداية الجلسة الرسمية يوم الاربعاء.

ولفت الدبيلو الى أن التفاؤل أصبح سمة واضحة للاطراف المتحاورة الامر الذي سيقود للتوافق حول الأجندة المطروحة والوصول الي نهايات ترضي الجميع.

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