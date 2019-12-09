تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الجريدة: * الحركة الاسلامية تحرض أئمة مساجد لاجهاض الحكومة * النائب العام: رفع حصانات متهمين بفض الاعتصام * مواطنون يكشفون عن محاولات نافذين بالنظام البائد لازالة غابة السنط بسنار الصيحة: * رفع حصانة متهمين في بلاغات شهداء ديسمبر السوداني: * البرهان: الجيش عصي على كل محاولات الاختراق والاستقطاب السياسي *حمدوك: خفضنا التعويضات الامريكية من (11) مليار دولار الى مئات الملايين * عبد الرحمن المهدي يعتذر للشعب ويعلن استعداده للمساءلة القانونية المجهر: * النائب العام يكشف عن رفع الحصانات عن متهمين بفض الاعتصام * (حمدوك) تبقى شرط واحد من (7) شروط لرفع اسم السودان من قائمة الارهاب الوطن Advertisements * عبد الرحمن المهدي: أخطأت بقبول المنصب واعتذر للشعب ومستعد للمساءلة * النائب العام يكشف عن رفع الحصانات عن متهمين بفض الاعتصام آخر لحظة: * رفع الحصانات عن متهمين بقتل متظاهرين * حمدوك: شرط واحد ونخرج من قائمة الارهاب * القراي يطالب بمحاكمة واضعي المناهج الدار * إعلان خط سير مسيرة يوم (14) المليونية سيتم قبل 24 ساعة من انطلاقها * قيادي: هنالك حملة على الدعوة الاسلامية بالبلاد نحو العلمانية النائب العام يكشف عن رفع الحصانة عن متهمين بفض الاعتصام * حمدوك: زيارة امريكا تاريخية ومهمة للسودان * مقتل سوداني واصابة آخرين في هجوم بالسعودية * اليوم لطلاب الشهادتين.. امتحان الرياضيات للأساس والفيزياء للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 9 ديسمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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