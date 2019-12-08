صندوق النقد الدولي يدعو المانحين إلى ضرورة دعم السودان

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
دعا صندوق النقد الدولي، المانحين إلى ضرورة دعم السودان، مشددا على أن دعم المانحين أمر حاسم للمساعدة في حدوث انتعاش تدريجي بالبلاد.
وبحث رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بھا بلاده لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الشامل.
وقال الصندوق في بيان، إن الاجتماع الذي عقد في واشنطن الخميس تطرق إلى مناقشة “التطورات الاقتصادية الأخيرة في السودان والمنطقة”.
ونقل البيان عن مديرة صندوق النقد الدولي القول إن “السودان يواجه تحديات كبيرة تضاعفھا العقوبات وإرث الصراع السابق”.
وأكدت جورجيفا أن “موظفي صندوق النقد الدولي يعملون مع السلطات بشأن الطريقة التي يمكن للصندوق من خلالھا المساعدة في جھود الإصلاح والمساعدة في ضمان حصول السودان على مساعدة خارجية كافية”.
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