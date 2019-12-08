عناوين الصحف السياسية السودانية المصادرة بتاريخ اليوم الاحد 8 ديسمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

خلافات بالوطني المحلول والإدارة الأهليّة تنفي مشاركتها في مليونية”14″ ديسمبر

وكيل وزارة الإعلام يكشف عن فساد بهيئة”البث”

مقتل مواطن ونهب”200″ مزرعة بمحلية كرينك في جنوب دارفور

السلطات تمنح أصحاب المحلات التجارية بسوق ستة مايو”72″ ساعة للإزالة

الثورية تحذّر من تعيين الولاة وتصفه بـ”الخطوة الخطيرة”

مواطنو أبو حمد يهدّدون بطرد شركات التعدين

التيار

تعهدات أمريكية بإعفاء الديون وإنشاء صندوق لدعم السودان

وكيل الإعلام للتيار: لن نسمح باستخدام الحريات الصحفية لضرب النظام الديموقراطي

مقتل سوداني وإصابة شقيقه على يد مجموعة مسلّحة بالسعودية

واشنطن: حريصون على إزالة السودان من قائمة الإرهاب بأسرع وقت

مساعٍ لإفشال سحب الثقة من نقابة الجيولوجيين المحسوبة على النظام البائد

حمدوك يلتقي مدير البنك الدولي

وزير الري إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع سد النهضة

الرأي العام

قوى الحرية: اذا لم تحل المشكلة الاقتصادية فلن تستمر الحكومة الانتقالية

البنك الدولي: مشاورات مع صندوق النقد لاعفاء ديون السودان

توجيه بتوفيق اوضاع الطلاب المتضررين اكاديمياً ابان الثورة

أخبار اليوم

وزير المالية يعلن عن استرداد الأموال المنهوبة.

حمدوك يعلن عن تسوية وشيكة مع ضحايا المدمرة الأميركية كول.

الخارجية السعودية ترحب بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية السودان تبادل السفراء بينهما .

عاصم البلال يكتب : لماذا غاب وزير الطاقة والتعدين والكهرباء الباشمهندس عادل عن منبر (أخبار اليوم) ؟.

إقرأ غداً.. الواثق كمير يكتب.. الترتيبات الأمنيَّة : كَعْبُ أخيل السَّلام والتحوُّل الدِّيمُقراطِي!

الوطن

Advertisements

مشاورات بين البنك الدولي وصندوق النقد لإعفاء ديون السودان

لجنة وزارية لتوفيق أوضاع الطلاب المتضررين خلال “الثورة”

احالة الساعد الايمن لـ “قوش” للتقاعد

مصادر طبية تنفي علاقة البمبان بظاهرة ولادات ناقصة الوزن

عبد الواحد يتسلم الدعوة للمشاركة في مفاوضات جوبا

حمدوك يعلن عن تسوية وشيكة مع ضحايا العمليات الارهابية

آخر لحظة

معلومات جديدة حول تعيين الولاة

مقتل سوداني واصابة شقيقه على يد مسلحين بالسعودية

حزب البعث : لدينا وجود داخل جهاز المخابرات

استثناء السودان من التحويلات الخارجية للمعتمرين

حمدوك : تسوية مرتقبة مع أسر ضحايا المدمرة (كول)

الانتباهة

خفايا جديدة حول قضية فساد مكتب الخضر

البدوي يكشف معلومات خطيرة عن الأموال المنهوبة

إحباط أخطر عملية لتهريب”هيروين”

البدوي: استرداد الأموال المنهوبة ستحدّث هزّة هائلة

فورين بولسي: الحزب المحلول يستغل المساجد للتأثير ضد الحكومة

لام أكول: حكومة جوبا مسؤولة عن تأخير الفترة قبل الانتقالية

عبد الوهاب الطيب: سيناريو”صومالي لاند” ليس بعيدًا عن شرق السودان

الصيحة

توجيه بالتحقيق في ملف عارف حول سودانير وهيثرو والنقل النهري

العدل والمساواة: دخلنا الخرطوم بالذراع الطويل واليوم ندخلها للسلام الطويل”

الصحفيون العرب يرفضون أيّ تدخل حكومي في نقابة الصحفيين السودانيين

الاتحادي الديمقراطي: الحكومة الانتقالية تسير بطريقة ليست لها أهداف

صحيفة أمريكية تتوقّع إزالة السودان من قائمة الإرهاب في 2022م

توجيه بتوفيق أوضاع الطلاب المتضرّرين أكاديميًا إبان ثورة ديسمبر

المهدي: الولاة المدنيون يجب أنّ يحظوا بتأييد شعبي

الحداثة

نبيل أديب: أنا متفائل بفرصتنا الأخيرة

الخارجية: واشنطن حريصة على إزالة السودان من قائمة الإرهاب

السودان يشارك في الاجتماع الوزاري لدول”الأوبك”

مشاورات بين رئيسي البنك الدولي وصندوق النقد لإعفاء ديون السودان

لجنة وزارية لتوفيق أوضاع الطلاب المتضررين خلال”الثورة”

التغيير بالقضارف تنفي صلتها بورشة حول السلام عقدتها الحكومة في مدني

واشنطن تستضيف اجتماعًا حول سد النهضة الإثيوبي

عبد الواحد يتسلّم الدعوة للمشاركة في مفاوضات جوبا