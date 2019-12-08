الجبهة الثورية تحذر من تعيين الولاة وتصفه بـ«الخطوة الخطيرة»

حذر عضو الجبهة الثورية رئيس الحزب الاتحادي «الجبهة الثورية» التوم هجو قوى الحرية والتغيير من الاستمرار في عملية الترشيحات الجارية لتعيين الولاة و المجلس التشريعي ووصفها بـ«المهدد لعملية السلام» وتحفط عن الخطوات التي ستقوم بها الجبهة الثورية حال تجاوزها>

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وقال هجو بحسب صحيفة الجريدة، إن اولويات الجبهة الثورية تتمثل في كيف يحكم السودان وليس من يحكمه، مبيناً انها ليست جزءاً من ترشيحات الولاة وليس لديها أي مرشح فقط لها اتفاق مع الحكومة أن تتم التعيينات للولاة والمجلس التشريعي بعد الوصول لاتفاق نهائي للسلام.

وفي رده على حول تصريحات قوى الحرية والتغيير بأن تعيين الولاة المدنيين سيُعلن حال عودة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك من الولايات المتحدة الأمريكية، قال هجو «نتمنى ان لا يحدث ذلك ولن نستبق الأحداث» ولكل حادثة حديث، لكن ستكون خطوة خطيرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)