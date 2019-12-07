عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 7 ديسمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الحداثة

كمال بولاد: تجري الترتيبات لتكوين المجلس التشريعي الانتقالي في أقرب فرصة

المهدي: تعرّضت للاغتيال3 مرات في عهد النظام البائد

الحكومة ترتب لتوحيد رؤيتها لجولة التفاوض المقبلة

الطائرة حنبنيهو تعود لمطار الخرطوم

السودان يؤكّد التزامه باتفاقيات حقوق العمل

النيابة تحقق في قضية خط هيثرو والاغتصابات في المعتقلات

رئيس الوزراء: قانون تفكيك الدولة العميقة لاستعادة حقوق وأملاك الشعب السوداني المنهوبة

عبد الواحد محمد نور يرفض المشاركة في جولة التفاوض المقبلة

الجريدة

المهدي يكشف عن رؤية غيبية بشأن سقوط نظام الانقاذ

المفصولون من الخدمة العامة يدونون بلاغا ضد البشير

طائرة سودانير المثيرة للجدل تصل الخرطوم

التحالف يتسنكر رفض اتحاد المحامين العرب حل النقابة غير الشرعية

المهدي: ثلاث محاولات لاغتيالي من قبل النظام البائد

عبدالحي يحذر القراي من تقليص مقرارات القران الكريم من المناهج

التيار

البلاد تودع ازمة الكهرباء بمشروعات امريكية والمانية

عودة طائرة لسودانير بعد غياب 5 اشهر

السودان يتعهد بدفع تعويضات بذوي ضحايا التفجيرات الارهابية بامريكا

كسلا:مواطنو ود الحليو يشكون انعدام مياة الشرب

قيادي بالحرية والتغيير: المانيا وامريكا ستنفذان مشروعات بالكهرباء

الراي العام

جبريل ابراهيم للراي العام: السلام خيارنا وسنتواصل مع قوى التغيير

حمدوك في امريكا : نعمل مع العسكر بانسجام

مفأجاة :مجلس الاحزاب بلا امين عام

حمدوك :الغاء قوانين النظام العام لم يستغرق دقائق

حمدوك : شراكة العسكر لاينبغي ان تؤخر ازالة السودان من قائمة الارهاب

ضرار : تركت العمل بمجلس الاحزاب منذ 11 شهر

صديق تاور: جولة المفاوضات المقبلة شفافة

السوداني

وزير المالية: زيادة متوسط الأجور بنسبة 100% في موازنة 2020

حمدوك: وجودنا في اليمن لا يتعدى الـ 25″ ألف جندي

النائب العام يشكّل 23 لجنة تحقيق جديدة

بدء تفريغ 5 بواخر من المشتقات النفطية ببورتسودان

رئيس الوزراء: تقدّم باتجاه شطب السودان من قائمة الإرهاب

بلاغ في مواجهة شقيق البشير بنيابة غسيل الأموال

عرمان: الوطني حزب فاشي وليس بالقانون وحده تصفى الإنقاذ

الوطن

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“الصادق المهدي” يكشف عن محاولات لإغتياله

“القورية” ترفض تأجيل مفاوضات جوبا وتتمسك بالموعد

وفد من “العدل والمساواة” يصل الخرطوم اليوم للتأكيد على السلام

آخر لحظة

التحري مع عصام البشير بتهمة تحويلات مالية مشبوهة

حمدوك يتعهُّد بسحب القوات من اليمن

عرمان: ليس بالقانون وحده تٌصفى الإنقاذ

عبد الحي: ما من بلد حكمه الشيوعيون سمحوا فيه بالرأي الآخر

الثورية ترفض أيّ محاولاتٍ لتأجيل مفاوضات جوبا

شركة كورية لحل إشكالات قطوعات الكهرباء بوسط درافور

لجان التفاوض مع الحركات تفرغ من أعمالها

أخبار اليوم

حمدوك : نحن لا نصادر أموال أحد، ولا نقوم بعملية تأميم.

الحرية والتغيير : حشد 14 ديسمبر لرفع الروح المعنوية للمنهزمين

الصادق المهدي : الحكومة الانتقالية تواجه

تحديات السلام والاقتصاد والمعيشة والعلاقات الدولية

4 مصريين ضمن ضحايا انفجار مصنع السيراميك

سودانير تضع حداً للشائعات وتستقبل طائرتها الايربص العائدة من أوكرانيا

اليوم التالي

أربع دعاوى في نيابة الفساد ضد مأمون حميدة

عرمان: الوطني حزب فاشي أجرم في حق البلاد

حمدوك: “تفكيك النظام” لا يعني المصادرة بل استعادة حقوق الشعب

المهدي: الأمة سيتحالف مع من يجمعون بين التأصيل و التحديث

مفوضية السلام تعلن عن جاهزيتها لاستئناف المفاوضات بجوبا

الانتباهة

معلومات خطيرة عن مافيا الدواء بالنيل الأبيض

الانتباهة تكشف شروطًا أمريكية حول قائمة الإرهاب

النيابة: أوامر قبض وحظر سفر لمتهمين قريبًا

المهدي يفني بجواز الصلاة أمام الإمام

عوض: وكيل وزارة الإعلام تحدّث معي باستعلاء أمام الموظفين

منتخب صقور الجديان يستعد لمواجهة زنزبار

حمدوك: شراكة العسكر لا ينبغي أنّ تؤخّر الإزالة من قائمة الإرهاب