الهلال يصمد أمام الاهلي وأطهر ينال أغلى هدف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : خسر الهلال أمام الأهلي القاهري بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الجمعة علي ملعب السلام برسم الجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.

لم يصمد الهلال سوى ربع ساعة فقط من إنطلاقة المباراة وتلقت شباك جمال سالم هدفا سريعا عبر حسين الشحات وعزز رمضان عجب بهدف ثان عبر ضربة جزاء إرتكبها نزار حامد مع النيجيري جونيور أجاي.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين.

وصمد الأزرق في شوط الثاني الذي خرج فيه جمال سالم مصابا في حدود الدقيقة (75) ليعوصه يونس الطيب، الذي تلقى بطاقة صفراء لحظة دخوله لتأخره في الدخول للملعب واستهلك (5) دقائق كاملة.

وفي آخر دقيقة من الوقت المبدد قلص أطهر الطاهر الفارق بإحرازه لهدف غال، ربما يكون له دور مؤثر في أفضلية المواجهات المباشرة حال حقق الازرق الفوز بهدف. المادة السابقة السماني الصاوي يكشف حقيقة تمرده المقالة القادمة رسمياً..صلاح أحمد آدم يغادر الهلال

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