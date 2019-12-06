تقرير حكومي سري يكشف “تحايل” جونسون بشأن “بريكست”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين، اليوم الجمعة، إن بحوزته تقريرا حكوميا سريا يكشف أنه ستكون هناك رسوم جمركية بين أيرلندا الشمالية والبر الرئيسي لبريطانيا بمقتضى اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الذي تفاوض بشأنه رئيس الوزراء بوريس جونسون.

قال كوربين في خطاب ألقاه في لندن: “هذا هو الدليل الصادم الأكيد الذي يبين بشكل قاطع الأثر الضار للاتفاق الذي أبرمه جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي على أجزاء كبيرة من بلادنا”.

وتركز الرسالة الرئيسية لحملة جونسون قبل الانتخابات التي ستجرى الأسبوع المقبل على أنه سينفذ اتفاق الخروج بعد ثلاث سنوات من الاستفتاء الذي أجري عام 2016، لكن كوربين قال إن هذا الشعار مضلل.

وقال إن رئيس الوزراء يريد من البريطانيين أن يصوتوا دون رؤية الأمور على حقيقتها، مضيفا أن الوثيقة الحكومية المسربة كشفت أنه ستكون هناك رسوم جمركية ونقاط تفتيش أمنية بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية، متابعا أن هذا يتناقض مع زعم جونسون أنه لن تكون هناك حدود في البحر الأيرلندي، بحسب ما نقلت “رويترز”.

وتقضي خطة “حزب العمال” للخروج من الاتحاد الأوروبي بالتفاوض على اتفاق جديد يشمل اتحادا جمركيا ثم يجرى استفتاء آخر حول الموافقة على الاتفاق على الرغم من أن كوربين قال إنه سيقف على الحياد.

وقال كوربين: “بعد اتخاذ القرار سنكون في حاجة إلى رئيس وزراء قادر على الحديث مع الطرفين وتوحيد البلاد”. وأضاف: “أعتقد أن لدينا حاليا ما يكفي من أسباب الانقسام”.