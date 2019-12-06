التاريخ: 06-ديسمبر-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة قالت مصادر إن الرئيس المخلوع “البشير” بادل رموز نظامه البائد مشاعر طيبة داخل سجن كوبر الاتحادي وقبّل رؤوسهم فرداً فرداً لأول مرة منذ اعتقاله، عقب أداء صلاة الجمعة المنصرمة، وأكدت المصادر أن جميع المعتقلين بادلوا رئيسهم السابق ذات المشاعر. Advertisements وأوضحت المصادر أن “البشير” ما زال يعامل وزير الصحة بولاية الخرطوم السابق “مأمون حميدة” معاملة خاصة كما كان في السابق، وأشارت إلى أن نائب البشير السابق حسبو محمد عبد الرحمن صافح جميع المعتقلين خلف “البشير”، مستغلين فرصة لقائهم في مسجد السجن، بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “البشير” قبّل رؤوسهم فرداً فرداً.. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.