مزمل وشداد رمتني بدائها.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ سفير الكره السودانيه وممثلها الاوحد في المحافل الدوليه يواجه اهلي القرن غداً في قمة عرب افريقيا .

@ مواجهة الاهلي بكل انجازاته القاريه والدوليه ليست صعبه او مستحيله وللعلم الهلال سبق الاهلي في المشاركات القاريه ذلك ان ازرق السودان ظل يشارك منذ العام (1966) بينما شارك الاهلي بعد الهلال بعشر سنوات (1976) .

@ الازرق السوداني التقى الاحمر المصري (6) مرات وتقاسم معه النتائج (2) فوز (2) خساره و (2) تعادل بما يعني ان الكتوف متلاحقه .

@ التاريخ والحساب يؤكد ان الاهلي ليس بافضل من الهلال في اللقاءات الثنائيه ولا يشكل عقبه له بل الهلال قادر على هزيمه الاهلي بملعبه ووسط جمهوره وقد فعلها من قبل بهدف ريتشارد .

@ من خسر بالخمسه من الاهلي ليس الهلال .

@ نعم انه ذات الفريق الذي خسر بالسته من آب اليمني وبالسبعه من الوحدات وبالتسعه من سان جورج الاثيوبي .

???? الارباب والبرير وغيره من الرؤساء المحترمين صنعوا هلالاً مُهاباً اذل الاهلي وهزمه بالقاهره لكن الحال تغير في عهد الكاردينال .

@ انتصر الهلال على بلانتيوم وانتظر اللاعبون حافزهم المنصوص عليه في اللائحه وهو الف دولار لكل لاعب (82 الف سوداني) لكنهم تسلموا بعد مماطله (20 الف) لاغير !!

@ بخلاف خصم (75%) من حافز بلانتيوم هناك لاعبين لم يتسلموا باقي مستحقات التجديد منذ سنوات منهم ابو عاقله والثعلب ونزار والسمؤل !!

@ عموماً نقول الهلال الذي سيواجه الاهلي ليس في افضل حالاته بسبب بنزينا وهضمه لحقوق اللاعبين .

@ ليس هناك اي مُحفز للانتصار على الاهلي في ظل تهرب بنزينا من دفع المستحقات .

@ المحفز الوحيد ارضاء الجماهير التي زحفت نحو الاسكندريه لدعم اخوان بوي .

@ اللهم انصر ازرق السودان .

???? الكاف لا يزال لديه تحفظات على استاد الهلال .

@ منذ العام (1964) والاستاد يستقبل مباريات الفريق دون ان نسمع بمطلوبات او لجان تفتيش .

@ حظر اللعب او ارغام الفريق باللعب عصراً لم يحدث الا في هذا العهد اللئيم .

@ (جوهرة بنزينا) اكذوبة كبرى .

???? عاد مزمل ابو القاسم لمهاجمة بروف شداد بزعم انه مؤتمر وطني !!

@ كل من يعرف شداد يدرك ان لاعلاقه له بالمؤتمر ولا بالاحزاب .

@ لو كان شداد من رجال المؤتمر لكان بجانب مزمل في المجلس الاستشاري لاسوأ وزير رياضه (سوار)

@ مزمل الذي يوزع الاتهامات على غيره يشهد الارشيف على غزله في الانقاذ ورجالها .

@ مقالة مزمل في اسوأ رجال الانقاذ (هارون) موجوده بكثره في الاسافير لتحكي عن تبديل المواقف وفقاً للمصالح .

@ خطبة مزمل في المخلوع بالمدينه الرياضيه تفشل ادعاؤه بانه ثورجي .

@ لولا الولاء المطلق للانقاذ لما كان مزمل عضواً راتباً لطاقم المخلوع الصحفي .

@ مزمل الذي ينكر على شداد حافز الكاف المقرر لرؤساء كل الاتحادات الوطنيه كان يتسلم حوافز السفر الدولاريه مع البشير دون حرج تماماً كما تسلم مكرمة الامير السعودي ورفض ردها !!

???? ما حدث من الحكم عبدالله نيالا في مباراة الشموخ والصحافه بثانيه الخرطوم مؤسف ومؤلم .

@ نيالا ظلم الشموخ بشكل سافر وترصد فاضح .

@ نسأل لجنة حكام اتحاد الخرطوم ، لماذا حكم دولي لمباراة دوري ثانيه وعاديه !!

@ غايتو يا (جحا) باااااالغت .

???? كبسولات .

@ (الضئ) بات محل اهتمام الصحافه المصريه والجمهور .

@ بنزينا في مصر لمتابعة لقاء الغد ، اللهم استر ،، متى حضر ابو برنيطه مباراة وانتصر الهلال ؟؟.

@ الاكسبريس المهزوم بسباعيه من اهلي الخرطوم يستطيع اليوم الفوز على الوصيف ان ادى بذات المستوى الذي لعب به امام الهلال ، يوم ان هزم الازرق قبل ان يدرك صهيب التعادل .

@ اهلي شندي يخسر في ارضه ويعاني ومجلس الكنكشه يتمسك بموقعه !!

@ بعد عامين من مغادرة موقعه عاد ايمن عدار لموقعه بالمريخ ولا تزال شكواه الشهيره باضابير لجنة التحكيم الدوليه ، نعم انها ذات الشكوى التي وصفها شداد بالونسه .