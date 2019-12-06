هاردلك لمن فرحوا وهيصوا لتقدم اهلي عطبرة.. بقلم ودالشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** دعونا نبدأ بالهلال الذي يخوض معركة صعبة مساء اليوم امام الاهلي القاهري والمعركة في مصر وتحت اعين جمهور الاهلي الشرس وفي ملعب افضل بالطبع من ملاعب امدرمان وطبعا فنيا الاهلي الافضل ويتفوق علي الهلال في خطوطه الثلاث وايضا سبق وان احرز البطولة الافريقية سبعة مرات مقابل صفر للهلال ولكن كرة القدم لا تعرف هذه المقاييس ولا مستحيل فيها والازرق يمكن ان يقلب الطاولة علي خصمه بالعزيمة والاصرار والروح القتالية وشخصيا يمكن ان اتحمل هزيمة انديتنا امام الاندية التونسية والمغربية والجزائرية واي اندية اخري خلاف الاندية المصرية لان المصريين لا يحترموننا ويحاول دائما التقليل من شأننا بل لا يضعون لنا اي اهتمام ويبالغون في استفزازنا والسخرية منا ..وقد طالعت الصحف المصرية بعد وصول الهلال الي هناك ولم اجد سوي اسطر فليلة خجولة فيما نهتم نحن هنا بزيارة اي فريق مصري ونفرد له الصفحات ..كل الامنيات ان يخرج الهلال بنتيجة مرضية تنهي غطرسة الاعلام المصري وتطاوله علي انديتنا وتضع حدا لخطرفات وائل جمعة

** اذا مال مدرب الهلال للطريقة الدفاعية البحتة سيخسر الهلال وياليته يلعب بثلاث مهاجمين ويدفع باللاعبين اصحاب الخبرة من البداية وياليتنا نشاهد كل اللاعبين في لياقة بدنية عالية

** جمهور الاهلي لن يتوقف عن التشجيع ولا دقيقة واحدة وسمعنا ان التراس الهلال وصل القاهرة للوقوف خلف فريقه وقطعا كل الجالية السودانية هناك ستكون داخل الاستاد

مؤازرة للازرق

** سنجلس امام الشاشة الصغيرة ننتظر انتصار الهلال ولا مستحيل تحت الشمس

** لو كنت مكان مدرب الهلال لدفعت بحارس المرمي يونس الطيب وتركت جمال سالم في الكنبة

** الاهلي عطبرة طيش الدوري الممتاز والمهزوم امام الاهلي العاصمي بسباعية قبل اسبوع .. تطاول امس علي المريخ كبير البلد وتقدم بهدفين مقابل هدف في الشوط الاول ووضع المدافع صلاح نمر حدا لهذا التطاول بهدف روعة قبل صافرة الختام بدقيقتين وقاد فريقه لاحتلال قمة اادوري الممتاز ..

** انتصر المريخ ٣…٢ والنتيجه وبنظرة لادائه الرائع يفترض ان تكون سبعة او ثمانية اهداف وتطايرت كثير من الفرص السهلة من تحت اقدام مهاجمية بالشفقة والتسرع وعدم التركيز منها ثلاث فرص خلال الشوط الاول

** كان مخجلا ان يتخلص مهاجم الاهلي الجقر من اربعة لاعبين ويحرز الهدف الاول في شباك ابوعشرين وكان مؤسفا ان يكرر دفاع المريخ نفس الخطأ الذي وقع فيه خلال مباراة حي الوادي نيالا ونتج عنه هدف من ضربة ركنية .ان يكرر الخطأ في مباراة مباراة امس بالوقفة الغلط والوقفة الغلط لمدافعيه منحت الاهلي فرصة احراز هدف ثاني والمرجو معالجة هذا الخلل

** التش الحريف الفنان استحق نجومية مباراة امس وخالد النعسان لعب اروع مبارياته ويا ليته يحافظ علي هذا المستوي ويطوره اكثر واكثر وشهدت المباراة عودة محمد الرشيد واكمل المباراة رغم اصابته في راسه اما صلاح نمر فيزداد القا وتألقا من مباراة لاخري ومحمود امبدة كان رائعا وتحية لضياء الدين الهادي الرزين

** المدرب جمال ابوعنجة ادار المباراة بشكل جيد رغم النقص الكبير الذي عاني منه المريخ الذي بامكانه الانتصار في كل مباريات الدوري القادمة لانه يمتلك اميز لاعبين في الساحة

** هكذا عاد المريخ لصدارة الدوري الممتاز ولم نخطئ عندما اكدنا ان صدارة الامل صدارة مؤقتة

** لن ينشغل احد بالسماني الصاوي ولا بكري المدينة ولا محمد عبدالرحمن ولا احمد ادم بل لن يتزكرهم احد والمريخ يواصل انتصاراته

** قال موسي الكندو عضو مجلس المريخ ان السماني الصاوي ليس متغيبا عن المباريات بسبب المال ولم يحدثنا عن اسباب غيابه ..

** السماني نرجو ان يكون اول المغادرين لكشف المريخ في فترة التسجيلات المقبلة لانه لاعب بدون عطا وماسك خانة في الفاضي

** اخطأ مجلس المريخ كثيرا وهو يجدد لبكري المدينة الموقوف ويخطئ اكثر وهو يبحث عن المليارات ليقدمها لمحمد عبدالرحمن الغائب عن الميادبن لاكثر من ستة اشهر

** مجلس المريخ لا يفكر في تسجيل اي محترف اجنبي …طبعا ده كلام مضحك سنعود له لاحقا باذن الله

** ايمن عدار عاد للعمل في المربخ ..اهلا ومرحبا به ويا ليته يعود مدير كرة

** د كمال شداد لم ينشغل بالسياسة طيلة حياته ولم يكن اتحادي ولا شيوعي ولا بعثي ولا مؤتمر وطني ولا يحزنون ونزر عمره كله لخدمة الرياضة خاصة كرة القدم

** البحرين اطاحت بالعراق بركلات الترجيح ووصلت نهائي دورة الخليج والسعودية صعدت النهائي بالفوز علي قطر بهدف استروبيا دافعت عنه بقوة لاكثر من ٧٠ دقيقة واصبحت الاقرب لاحراز البطولة

** حسن برقو المفتري عليه من بعض اقلام الخشب وقف مع المنتخب الاولمبي حتي لحظة مغادرته مطار الخرطوم في طريقه ليوغندا للمشاركة في دورة سيكافا ..وحل كل المشكلات

** رحل عن دنيانا قبل ايام زميلنا الصحفي الشامل صلاح الفكي رضوان شقيق زميلنا الاستاذ هاشم الفكي و بكاه الجميع بحرقة وقد كان نشطا وتمتع بحلاوة الاسلوب وتطرق بقلمه الشفيف لمختلف القضايا ..له الرحمة … وافتقدنا مساء امس الزميل العزبز زكريا حامد والذي توفي بالقاهرة بعد صراع طويل مع المرض ونسأله تعالي ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته

** عاجل الشفاء للاعب المريخ السابق اسامة السر الذي لزم السرير الابيض بمستشفي المعلم

** بيني وبينو حكاية اصلو ما ليها نهاية

** اخر دبوس

** هاردلك لمن فرحوا وهيصوا لتقدم اهلي عطبرة علي الاحمر في الشوط الاول وقتل فرحتهم صلاح نمر في اخر دقيقة