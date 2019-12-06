تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * مواطن يُفجِّر نفسه ويقتل ويصيب (7) بغرب دارفور * القبض على (6) عناصر من (بوكو حرام) داخل الحدود السودانية * إحالة موظفين للمحكمة بسبب مليون دولار بشركة الكهرباء * ارتفاع حالات التصمم الغذائي بولاية سنار إلى (90) إصابة * تفاقم الخلافات داخل وزارة الري والوكيل يتقدم باستقالته * “العدل والمساواة”: لا علاقة لـ”قحت” بمفاوضات جوبا آخر لحظة: * القبض على موظفين بالكهرباء بسبب ضياع مليون دولار * حمدوك: انتهى عهد التلاعب بالمشاعر الدينية Advertisements * خلافات في وزارة الري واستقالة الوكيل * القراي: (ما حريصين على انتشار الفكر الجمهوري) * “المالية” تشكل فرق عمل لمعالجة الأجور الدار: * الشرطة تدين مقتل الشرطي شرف وتصدر بياناً * نيابة الفساد تتحرى مع عبد الرحمن الخضر حول قطارات الخرطوم * استدعاء د. كمال عبد القادر بسبب مدينة البشير الطبية * “البشير” قَبّل رؤوسهم فرداً فرداً * معتقلو النظام البائد بكوبر: ما حل بنا غضب إلهي * “حمدوك” يلتقي برئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي * في ذمة الله الصحفي الكبير “زكريا حامد” الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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