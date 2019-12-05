في ذمة الله الصحفي السوداني المعروف “زكريا حامد”

توفي بالقاهرة ظهر الخميس الصحفي السوداني الكبير “زكريا حامد”، صاحب عمود ” حاجة غريبة” والذي غادر إليها مستشفياً قبل عدة أيام.
أكثر من ربع قرن، وزكريا حامد حسنين يلون صفحات الصحف بطرفته المكتوبة بعمق، لم يمل منها ولم يمله القراء، يبحثون عن حاجاته الغريبة في ثنايا الصحف.
حصل على ليسانس صحافة ونشر في كلية اللغة العربية من جامعة الازهر، وعمل في عدة صحف سودانية، حتى ذاع صيته بفكاهته وطرفته خلال تناوله قضايا الشأن العام.
وكان الصحفي “وجدي الكردي” قد دون في ٣ ديسمبر الجاري: ” أستاذي وحبيبي زكريا حامد، في وضع صحي حرج الآن بغرفة العناية الفائقة بمستشفى أحمد ماهر في القاهرة.
اللهم رب الناس، مذهب البأس. أشف أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر داءًا ولا سقمًا.
دعواتكم له بالشفاء.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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