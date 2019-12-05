تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * وزير الخارجية الأمريكي يعلن بدء تبادل السفراء مع السودان * منسق مكافحة الإرهاب في واشنطن: ملتزمون بإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب * اشتباكات بالأيدي بين “قوى الحرية” في ورشة بود مدني السوداني: * (السوداني) تتحصل على تفاصيل مثيرة بشأن أوضاع معتقلي الإنقاذ بكوبر * سفير الدوحة: الخطوط القطرية ستستأنف رحلاتها إلى الخرطوم قريباً * عرمان: الوضع الحالي هش وأخشى مما حدث في العراق وليبيا وسوريا * “قوى الحرية”: “الحكومة لو رفعت حجر بتلقى “الوطني” عامل ليها مشكلة” * اشتباكات بالأيدي وتبادل اتهامات بين أعضاء بمجلس الصحافة الصيحة: * النائب العام يُشكل لجنة للتحقيق في الانتهاكات منذ 1989م * ترفيع التمثيل الدبلوماسي مع أمريكا لدرجة السفراء Advertisements * “حميدتي” يصل إنجمينا ويبحث مع ديبي سلام السودان

* 30 ديسمبر النطق بالحكم في قضية (معلم خشم القربة) آخر لحظة: * (آخر لحظة) تكشف حقيقة أموال طائلة ممزقة شغلت الرأي العام * “التغيير”: طريقة التفاوض الحالية لا تحقق السلام * بعد (23) عاماً.. واشنطن تتبادل السفراء مع الخرطوم * وزير الدفاع: تنسيق مع السعودية ومصر لتأمين البحر الأحمر الدار: * خبر حزين.. وفاة الشرطي الذي هشم رأسه متفلتون بحجر كبير أثناء المظاهرات * اللجوء لفحص الـ(DNA) بعد تفحم جثث الضحايا في حادث حريق مصنع السيراميك * الثلاثون من ديسمبر النطق بالحكم في قضية المعلم أحمد الخير * “الحرية والتغيير”: الحكومة لو رفعت حجر ستجد المؤتمر الوطني عامل ليها مُشكلة * “الدار” تنشر مرافعة الدفاع الختامية للمتهمين بالتستر في قضية شقة شمبات * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان أساسيات التقنية للأساس وامتحان الأحياء للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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