السعودية : استمرار الاعتقالات .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فى وقت تعمل فيه السعودية جاهدة لتلافى اثار قضية مقتل جمال خاشقجى وتحسين

صورتها تأبى الأجهزة الأمنية التابعة وبشكل مباشر لولى العهد تأبى إلا ان تعرقل محاولات الاصلاح بارتكابها بعض الحماقات وذلك أثر قيامها قبل أيام باعتقال ثمانية أشخاص على الأقل، أغلبهم من المثقفين والكُتاب ضمن حملة التضييق على حرية التعبير في المملكة والتى بدأت منذ عامين واستمرت بأشكال مختلفة وإن كان أجلى مظاهرها الاعتقال .

وكالة “رويترز” نقلت خبر الاعتقال عن مصدرين في منظمة “القسط” الحقوقية السعودية، الاسبوع الماضى وقالت إن اعتقال الناشطين تم رغم الوعود بالاصلاح التى قطعتها السلطات على نفسها مما يبين عدم جديتها وعدم احترامها لوعودها التى تقدمها.

المصادر اوضحت ان رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية اعتقلوا هؤلاء المثقفين من بيوتهم في العاصمة الرياض، ومدينة جدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، الأسبوع الماضي، لكن لم يتضح سبب الاعتقالات.

وأشارت رويترز إلى أن مركز التواصل الحكومي السعودي لم يرد على طلبها التعليق على ما ذكرته المنظمة حول الاعتقالات.

وترجح المصادر ان تهمة هؤلاء الناشطين فى الغالب هى نشر مقالات لاتعجب الحكومة أو الظهور فى قنوات يصنفها الجانب الرسمى السعودى بانها معادية ، والمعروف عن هؤلاء المعتقلين أنهم ليسوا

من نشطاء الصف الأول.

وكان حساب «معتقلي الرأي» المعني برصد وتوثيق حالات الاعتقال في المملكة، قد قال إنه حصل على بعض أسماء من تم اعتقالهم، مشيراً إلى أن من بينهم، الكاتب الصحفي بدر الراشد، والأكاديمي والمفكر سليمان الناصر، والصحفية المتدربة في صحيفة «الوطن» السعودية، مها الرفيدي، والمدّون عبد العزيز الحيص، والمدوّن عبد الرحمن الشهري، والصحفية والمترجمة زانة الشهري، الكاتبة في مجلة العصر

ورغم أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، تحدث عن انفتاح اقتصادي واجتماعي بالمملكة، فقد أوقفت السلطات عشرات المنتقدين، كما أوقفت في سبتمبر 2017، عدداً من رجال الدين الإسلامي البارزين، الذين يحتمل أن يواجه بعضهم عقوبة الإعدام، ومن أبرزهم سلمان العودة.

وفي حملة على الفساد بعد ذلك بشهرين، تم احتجاز عدد من كبار رجال الأعمال والمسؤولين، وقوبلت هذه الحملة بانتقادات باعتبارها محاولة لكسب السلطة وابتزاز خصوم ولي العهد السياسيين المحتملين.

وفي منتصف 2018، ألقت السلطات القبض على أكثر من عشر نساء من الناشطات الحقوقيات، في وقت رفعت فيه الرياض الحظر على قيادة النساء للسيارات.

ووصفت وسائل الإعلام الناشطات بأنهن خائنات، كما اتهمتهن محكمة بارتكاب جرائم، من بينها الاتصال بصحفيين أجانب.

وفي شهر أبريل الماضي، ألقت السلطات القبض على ثمانية بينهم مواطنان أمريكيان، لتأييدهم الناشطات المحتجزات.

وتحظر السعودية الاحتجاجات العامة والتجمعات السياسية والاتحادات العمالية، كما أن وسائل الإعلام تخضع لقيود، ومن الممكن أن يقود انتقاد الأسرة الحاكمة صاحبه إلى السجن.