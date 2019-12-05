السلوك الخاطئ للمتظاهرين

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

ازدحمت طرقات الخرطوم عصر الثلاثاء وفاض الكيل بالناس وهم يزحفون ساخطين دون ان يتمكنوا من العبور بسلام وتجاوز مربع الازدحام الصغير جدا والذى يضم المؤسسات السيادية الكبرى من القصر الجمهورى والقيادة العامة والوزارات اضافة الى المرافق الخدمية والمراكز الحيوية ويمتد من منطقة ميدان ابوجنزير وكليتى الصيدلة والطب جامعة الخرطوم (على شارع القصر) وصولا الى مسجد الجامعة والنفق ومدخل جسر النيل الأزرق ، وفى هذا المربع الصغير ازدحمت الحركة حتى انها لم تعد تحتمل اضافة سيارة واحدة واخذ الناس قرابة الساعتين وهم يزحفون بسياراتهم يحاولون الخروج من هذه المنطقة الخانقة وقد ذهب البعض الى ان الازدحام ناتج عن عدد السيارات الجديدة فى الشوارع واخرون قالوا ان حريق مصنع السيراميك فى المنطقة الصناعية بحرى تسبب فى هذا الازدحام الكبير واخرون نسبوا الأمر الى سوء الطرقات وسوء الاستخدام وقال البعض ان المظاهرات التى خرجت أمس تطالب بمحاكمة رموز الفساد من قادة ومنسوبى الانقاذ الذين ولغوا فى الفساد الى دجة انهم اصبحوا والفساد صنوان هى سبب الازدحام ، ونقول ان كل ذلك سليم فكل سبب ذكر إعلاه لاشك له دور فى الوصول للنتيجة التى حدثت لكن وبلا خلاف فان السبب الاساسى لهذا الازدحام يتمثل فى التظاهرة التى شهدتها الخرطوم ولابد ان نقول ان المتظاهرين مطالبون بمراعاة حفظ النظام وحرية الناس فى ان تذهب كيف وانى تشاء وغير مقبول مطلقا الطريقة التى يعتمدها بعض المتظاهرين فى اغلاق الطرقات أو منع الناس من ممارسة حقوقها المشروعة ، وعلى الجهات الداعية والمنظمة لهذه المسيرات ان تراعى قواعد العدالة واولاها عدم التعدى على حق الغير فهل تعى القوى الثورية هذه الحقيقة وتراعيها.