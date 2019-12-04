أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019م

صحيفة آخر لحظة: – (آخر لحظة) تنقل تفاصيل كارثة انفجار يهز بحري – القبض على عصام البشير وتظاهرات تشل الخرطوم – التغيير: تعيين الولاة بعد عودة حمدوك من أمريكا – وزارة الطاقة: مخزون الوقود يكفي لشهرين – مصرع شخصين بسبب الأمطار بالبحر الأحمر صحيفة الصيحة: ـ”153″ قتيلاً وجريجاً في كارثة بحري .. التفاصيل الكاملة ـ خبير أمريكي : زيارة حمدوك لن تنجح في أزالة السودان من قائمة الإرهاب ـ أمر طوارئ بحظر حمل السلاح الأبيض بالبحر الأحمر ـ ضبط عصابة زوَّرت مُستندات باسم (المجلس العسكري) وزعيمها يتحدث (5) لغات Advertisements صحيفة أخبار اليوم: – استشهاد 23 وإصابة 163 شخصا فى انفجار التانكر بمصنع سراميك ببحرى. – شهود يروون لـــ ( أخبار اليوم ) أدق تفاصيل الحادث المروع واشتعال النيران في أجساد عمال. – استنفار كبير للأطباء والصيادلة وإخلاء مستشفيات ببحري وأم درمان والخرطوم. – مجلس الوزراء يصدر بياناً ويشكل لجنة تحقيق في الحادث. صحيفة الوطن: – مصرع “23” وإصابة “130” في انفجار مصنع ببحري – حسن إسماعيل لـ “الوطن” لست خائفاً وقادر على الدفاع عن نفسي – البشير يوافق على (التحري والتحقيق والإستجواب) مع النيابة العامة حول (انقلاب 30 يونيو) – مجلس الوزراء يكون لجنة تحقيق في حادثة انفجار مصنع للسيراميك – مواكب ضخمة في الخرطوم للمطالبة بالقصاص للشهداء الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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