عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019م

الخليج 365:

صـحـيـفـة الـجـوهـرة الـريـاضـيـة :

فى خطوة مريبه من الاتحاد الافريقي الاهلى يطلب تغيير الحكم والكاف يستجيب بحكم السوابق الجزائري

مدرب مصري يسخر من اوزان لاعبي الهلال..الاهلي يفقد عدد من لاعبيه ويعلن اسعار التذاكر

الهلال يكسب وادى نيالا ..يصل القاهره بسلام ..والسفير خالد الشيخ : كل الاجواء مهيأة للاعبي الازرق لتحقيق نتيجه ايجابيه

الجنرال :خرجنا بالعديد من المكاسب رغم ضيق الوقت ..بوى يتابع من المقصورة ..والتراس يساند الهلال أمام أهلي القرن

مبارك سلمان : الهلال تفوق علينا بالخبره

ببعثه قوامها ٣٥ فرد بعثة الهلال تنزل القاهره بسلام وسط استقبال حار وحافل ..البعثه تنزل بفندق حرس الحدود..الفريق يبدا مناوراته صباحا والجهاز الفنى يراقب منافسه على الطبيعه مساء ..الشارع المصرى يتحدث عن معركة الهلال..والاهلى يستنجد ب (الفار) قبل نزال الازرق ..

فايلر يجهز بدلاء نجميه للهلال

ﺍﻟﺼﺪﻯ :

ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺭﺍﺩﻋﺔ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺮﺩ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﻤﻼﻋﺐ

ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﻳﻌﻮﺩ ﻟﻠﺘﺤﻀﻴﺮﺍﺕ ﻭﺃﺑﻮ ﻋﻨﺠﻪ : ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ

ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻣﺰﻋﺠﺔ ﻟﻨﺎ

ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻳﻬﺰﻡ ﺣﻲ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ . ….ﻳﻐﺎﺩﺭ ﻟﻠﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﺃﺑﻮ ﻛﻼﺑﻴﺶ: ﻧﻄﻤﺢ ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻷﻫﻠﻲ ..

سوكر:

أليسون بيكر يحصد جائزة أفضل حارس مرمى.

دي ليخت ينتزع عرش مبابي .

الأسياد:

الكاف يلعب لصالح لصالح الأهلى دون أن يخاف .

الهلال بمستوى عادي يعبر حي الوادي .

الإدارة الأهلاوية تستقبل بعثة الهلال بالحرب المعنوية .

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الهلال:

هلال العز لقاهرة المعز.

الأزرق يضرب وادي البحير ويودع الجماهير.

الرياضية :

في خطوة مربية من الاتحاد الأفريقي .. الأهلي يطلب تغيير الحكم والكاف يستجيب بحكم السوابق الجزائري.

مدرب مصري يسخر من أوزان لاعبي الهلال.

الأهلي يفقد عدد من لاعبيه .. ويعلن أسعار التذاكر.

الهلال يكسب وادي نيالا .. يصل القاهرة بسلام .. والسفير خالد الشيخ كل الأجواء مهيأة للأزرق لتحقيق نتيجة ايجابية .

الجنرال : خرجنا بالعديد من المكاسب رغم ضيق الوقت .

بوي يتابع من المقصورة .

أولتراس يساند الهلال أمام أهلي القرن .

أخبار قناة الملاعب

“5” ديسمبر موعد المباراتين الفاصلتين في التأهيلي

المنتخب يتدرب ويؤدي ثلاث مباريات تحضيرية لسيكافا

دور الـ (8) بكرة القدم النسائية ينطلق (8) ديسمبر

اتحاد الكرة يعزي هلال الفاشر فى وفاة كابتنه عوض الكريم عبدالصمد

الخرطوم تتوج بكأس السفير الكوري للتايكوندو

المريخ العاصمي يعود للتدريبات استعداداً للقاء الأهلي عطبرة الخميس القادم باستاد عطبرة

الهلال العاصمي ينتصر على حي الوادي نيالا بهدف باستاد الهلال

الهلال السوداني غادر أمس للقاهرة للقاء الأهلي المصري مساء الجمعة