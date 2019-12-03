عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

الصادق المهدي للتيار مفاصلة الشعبي لا تعني إعفاءه من الجرائم السابقة

عرمان : نتمنى أن تكون جولة 10/ديسمبر هي الجولة الأخيرة

حمدوك: استمرار العقوبات سيعجل بانهيار السودان

الجريدة

توريث مخصصات الدستورين في نظام المخلوع لاسرهم

والي شمال كردفان يبرر تاخر محاكمة متهمين مذبحة الابيض لكثرتهم

وزير الزراعة : مايحدث في المجلي الاعلى للبيئة فساد

مؤتمر البجا يطالب بمنح الشرق حكما ذاتيا

اتحاد المخابز: الدولة العميقة تحرض منسوبينا على الاضراب

لجنة معلمي نهر النيل تعلن التوقف عن العمل 3 ايام

الشيوعي يرفض سحب مادة العزل السياسي من قانون التفكيك

صوت الامة

المالية :لااتجاة لرفع الدعم عن السلع والمحروقات

المهدي يخاطب حشدا جماهيريا بالجزيرة ابا الجمعة

الاخبار

عرمان : توقيع اتفاق السلام النهائي بالثلاثاء

الجميعابي : البشير أخبرني بنيته إعدام الترابي تقرباً لله

الفساد يطيح بمدير سوق الخرطوم للأوراق المالية

الرأي العام

المهدي : جهة مسؤولة عن حماية المواطنين فضت الأعتصام … والتطبيع مع الاسرة الدولية يتطلب المصادقة على الجنائية .

عرمان : إجتثاث الإسلاميين غير ممكن ويجب أن يقلصوا إلى حجمهم الطبيعي

أخبار اليوم

حمدوك: يجب نزع الإعلام من قبضة النظام البائد

مندسون وسط متظاهرين يهشمون راس شرطى ويحاولون حرقه بالقائه في إطار مشتعل

وصول وفد الحركة الشعبية برئاسة عرمان للخرطوم

حمدوك: يجب أن نبتعد عن منهج الترضيات فهو لا يصنع سلاما مستداما

الجبهة الثورية تنفي وجود خلافات بين مكوناتها وترسل وفداً للخرطوم

الوطن

“المركزي” ينفي وجود أزمة في الأوراق النقدية

“17” حالة تسمم لتلاميذ واغلاق مطاعم مدرسية بسنار

“المالية “: لا اتجاه لرفع الدعم عن السلع الأساسية والمحروقات

موكب للجنة مقاومة الخرطوم شرق اليوم للمطالبة بالعدالة

إتحاد المخابز: “الدولة العميقة” تحرض منسوبينا على الإضراب

“الصحوة الثوري” يتهم السلطات بتعذيب منسوبيه من المعتقلين

البنك العقاري: القبض على المتهمين في حادثة نيالا

آخر لحظة

عرمان: اجتثاث الإسلاميين غير ممكن وسحب القوات من اليمن معقَّد

وزير الإرشاد يكشف عن فساد وتجاوزات بالوزارة

تسمم 17 تلميذاً بسنار واحتجاج طلاب بالجزيرة

حمدوك: بالديمقراطية تزال آثار النظام السابق

غندور: الثورة لم تقرر أن يحل المؤتمر الوطني

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اليوم التالي

أوامر قبض في مواجهة بكري حسن صالح وأعضاء مجلس انقلاب الإنقاذ

حمدوك: استمرار العقوبات الأمريكية يعجل بانهيار الدولة

القبض على أعضاء مجلس قيادة انقلاب الإنقاذ الأحياء

عرمان: ” يجب تسليم البشير للجنائية ”

طلاب جامعة الجزيرة يمنعون الموظفين من الدخول إلى مجمع أبو حراز

الحداثة

في مقابلة مع وزير التربية : سنجعل مهنة التدريس جاذبة

العلاقات السودانية الإريترية محطات الهدوء وبؤر التوتر

عرمان في الخرطوم .. ما الجديد

العقبات مستمرة .. يعود الموسم الشتوي بالكثير من البشريات لكن التمويل يظل حجر عثرة مازال للمزارعين

السوداني

في حوار مع السوداني المهدي : أي حديث عن علمانية في السودان كلام فارغ والقراي أخطأ خطأً جسيما

السوداني تتحصل على قرارات الدستورية بشأن نافع وعطاء المنان

وزير المالية : اعلان السياسات الجديدة للصادر الاسبوع المقبل

محكمة تقضي بالاعدام شنقا لنقيب بالدعم السريع

حمدوك : استمرار العقوبات سيعجل بانهيار السودان

الوفاق

حمدوك: لا يوجد انتقال سلس ولا طريق للنجاح سوى مواجهة التحديات .

ترك : نشهد بنزاهة رجالات الوطني والحركة الاسلامية .

إتحاد المخابز: أزمة الخبز الحالية لنقص كميات الدقيق من المطاحن .

الأهرام اليوم

لا إتجاه لرفع الدعم عن السلع الأساسية والمحروقات

غندور : أحزاب شاركت في الحكومة السابقة وتدعى الآن أنها جزء من الثورة .

الميدان

اللجنة المركزية : ضرورة تقوية الحراك الجماهيري لترسيخ دعائم الديمقراطية.

الرشيد سعيد : لن نسمح للإعلام بعرقلة مسيرة الديمقراطية

وقفة احتجاجية للمطالبة بتحرير الإعلام من بقايا النظام

الانتباهة

الانتباهة تكشف تفاصيل تعديلات جهاز المخابرات

(110) حلة تسمم في البحر الأحمر وسنار

التحقيق في تجاوزات تمليك عربات حكومية بكسلا

الصيحة

النيابة تحظر النشر في قضية ضباط (28) رمضان

إعتداء بالسواطير و السكاكين على سودانيين بمصر

الإعدام شنقاً لنقيب بالدعم السريع

هيكلة مرتقبة بالجمارك وإلحاقها بالمالية