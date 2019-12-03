تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية السوداني: * في حوار مع (السوداني).. المهدي: أي حديث عن علمانية في السودان.. والقراي أخطأ خطأً جسيماً * (السوداني) تتحصل على تفاصيل قرارات (الدستورية) بشأن نافع وعطا المنان * وزارة الإعلام: استخدمنا “العلاج بالصدمة” مع تلفزيون السودان الصيحة: * النيابة تحظر النشر في قضية ضباط (28) رمضان * اعتداء بـ”السواطير والسكاكين” على سودانيين بمصر * الإعدام شنقاً لنقيب بالدعم السريع * هيكلة مرتقبة للجمارك وإلحاقها بـ”المالية” المجهر: * “عرمان”: حضرت للخرطوم هذه المرة بعلم مجلس السيادة * العاملون ببنك فيصل الإسلامي يدخلون غداً في إضراب ليومين * “حمدوك”: نزع الإعلام من قبضة النظام البائد ضرورة مٌلحة * “غندور”: المؤتمر الوطني ملك لعضويته وهي من تقرر متى يحل آخر لحظة: Advertisements * عرمان: اجتثاث الإسلاميين غير ممكن وسحب القوات من اليمن معقد * وزير الإرشاد يكشف عن فساد وتجاوزات بالوزارة * تسمم (17) تلميذاً بسنار واحتجاج طلاب بالجزيرة * تخفيض رسوم تسجيل المركبات بجنوب دارفور بنسبة (50%) الجريدة: * توريث مخصصات الدستوريين في نظام المخلوع لأسرهم * والي شمال كردفان تُبرر تأخر مُحاكمة مُتهمي مذبحة الأبيض لكثرتهم * وزير الزراعة: ما يحدث في المجلس الأعلى للبيئة فساد * لجنة معلمي نهر النيل تعلن التوقف عن العمل 3 أيام الدار: * المتهمون بقتل وجدي حسن يسجلون اعترافات قضائية * حظر النشر في قضية إعدام 28 ضابط في رمضان * الناطق الرسمي للجيش: لا توجد خلافات بين مكونات القوات المسلحة والدعم السريع * حمدوك: استمرار العقوبات سيعجِّل بانهيار السودان * الجمارك تضبط سبائك ذهب مهربة داخل أجسام وأحذية سيدات عبر المطار * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اللغة الانجليزية للأساس وامتحان رياضيات متخصصة للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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