صور حميدتي تسيطر على فيسبوك تايم لاين.. تعرّف على السبب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أثارت بدلة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان ضجة واسعة على منصات التواصل الإجتماعي يوم الأحد وسيطرت على التايم لاين. الصور التي إنشرت على فيسبوك لدقلو تعود للزيارة التي قام بها الأحد لدولة ارتريا وإجتماعه مع الررئيس اسياس أفورقي ومن أبزز التعليقات على الصورة (لبيس والله)، ومنها “حميدتي تمام ومافي كلام”. . وحققت صور حميدتي بحسب متابعة محرر النيلين موجة من التعليقات على قروب اللبيس السوداني الذي يهتم بالإناقة وخطوط الموضة. وعلق الكاتب عبد الرحمن عمسيب وكتب ساخراً (الشعب الواعي جدآ ..تفرغ للحديث عن البدلة “المليانة ” التي يرتديها ..الشعب الفلتة فريد عصرو .. ترك الحديث عن أجندة زيارة أرتريا و تفرغ “لقطعية ” حميدتي). وأضاف عمسيب (الأن العام والمشترك كله أتجه الى .. هل الكرافت الموف بيناسب البدلة gray أكثر ولا البدلة “البيج ” ! وهل حميدتي “حلو ” ولا لا ! ونسة أشبه بونسة مراهقات ثانوية بعد درس عصر مختلط .. المهم الحراك ده طلع القشرية والسذاجة من المطبخ ووزعها “بالمجان” .. ببطاقة تموينية) .