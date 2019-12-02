بالصور.. زواج مستشار قانوني سوداني من صحفية مغربية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أكمل المستشار القانوني السوداني رفعت، مراسم زواجه من الصحفية المغربية هاجر الريسوني وسط طقوس وعادات وتقاليد سودانية تجسدت في مراسم “الجرتق” المعروفة في السودان. Advertisements وبحسب محرر موقع أخبار الخليج 365 فقد تناقل عدد من الصحفيين السودانيين صور زفاف العروسين وسط دعوات رواد مواقع التواصل بالتوفيق وبالحياة الزوجية السعيدة للعروسين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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