عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 1 ديسمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الزاوية

… ﺯﻋﻴﻢ ﺍﻻﻣﺔ ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ﺑﻤﻮﺍﺟﻬﺔ

ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻋﻄﺒﺮﺓ ﻣﺴﺎﺀﺍ ﺑﺎﺳﺘﺎﺩ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ

… ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﻚ ﺣﻘﻴﻘﻲ . ﻭﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎﺕ

ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﻟﻌﺐ 6 ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭ

ﻭﺍﻳﻘﺎﻑ ﺑﻮﻱ ﺳﺘﺔ ﺷﻬﻮﺭ ﻭﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻟﻠﺰﻋﻴﻢ

…. ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﻤﺒﺎﻥ ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ

…ﻓﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ

ﺍﻻﻫﻠﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻳﺴﺤﻖ ﺍﻻﻫﻠﻲ ﻋﻄﺒﺮﺓ ﺑﺴﺒﻌﺔ ﺍﻫﺪﺍﻑ

الجوهرة

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