 أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاحد الموافق1  ديسمبر 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الجريدة: * أسر شهداء ثورة ديسمبر يطالبون بلجنة تحقيق دولية الصيحة: * الشرطة: لن نسمح لأنصار البشير التظاهر في 14 ديسمبر * غندور: تخلينا عن دعم الحكومة و(الصفوف تمايزت) * اتجاه لمنع الشركات الأجنبية من العمل في معالجة مخلفات التعدين السوداني: * (السوداني) ترصد تداعيات سحب فقرة العزل السياسي من قانون تفكيك الانقاذ المجهر: * حزب الأمة القومي يعلن دعمه تفكيك المؤتمر الوطني * مديرو الامتحانات بوزارة التربية يطلبون المعاش احتجاجاً على تجاهل الوزير لهم آخر لحظة Advertisements * حمدوك إلى اميركا والوطني يعلن التصعيد * الشرطة: لن نمنح أنصار البشير تصديقاً للتظاهر * إسماعيل الحاج موسى يتبرأ من الانتماء الوطني الوطن * منع أنصار الرئيس المخلوع من التظاهر * غندور: تمايزت الصفوف وننصح الجيش بالابتعاد عن الصراع بيننا واليسار الدار * (الدار) تقف على حقيقة نقل الرئيس السابق البشير لرويال كير * توقعات بخروج بنك السودان المركزي من عمليات شراء الذهب * مدير الامتحانات يقدم استقالته بعد تصريحات الوزير بان نتائج الامتحانات مطبوخة * غندور: عجلة التاريخ تدور والشعب سوف يفكك تمكين (قحت) وما حدث تشفي وانتقام * مسيرة تطالب مجلس الوزراء بتحقيق العدالة * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان الرياضيات للاساس والتاريخ للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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