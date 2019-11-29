تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * إجازة قانون “تفكيك الإنقاذ” * “الدستورية” تأمر بالإفراج عن “نافع”.. النيابة “نافع” مطلوب في قضايا أخرى * اتحاد العمال يهاجم حمدوك ويصف “الإعفاءات” بالمجزرة * “غازي” يحذر من “الإسلاموفوبيا” الجديدة وصراع عقائدي عنيف * شباب “الوطني” يهددون بـ”وابل من الغضب لن يسلم منه أحد” * المركزي يوجه بفك تجميد حسابات وشركات عبد الباسط حمزة آخر لحظة: * أوامر بالإفراج عن الحاج عطا المنان * إجازة قانوني تفكيك الإنقاذ وإلغاء النظام العام Advertisements * اشتباكات بين منسوبي “الوطني” و”التغيير” بغرب كردفان * القبض على (5) متهمين بقتل طبيب نيالا * (6) قوانين جديدة لتنظيم الصادر ومنع الاحتكار الدار: * وفاة طبيب الثورة مستر سيف في حادث مروري والآلاف يشيعونه * استقالة مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم * أديب: لم نطالب بسحب بلاغات فض الاعتصام * تطورات في قضية لاعب المريخ سيف تيري المتهم بحرق قسم شرطة * شرطة بحري تكشف التفاصيل في قضية قتل الطالب “وضاح” * وزيرة الخارجية السودانية ترد على مزاعم إقالتها بالمشاركة في أعمال “إيقاد” الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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