الإعلان عن سعر تذاكر مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمباوي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حدّد نادي الهلال السوداني فئات الدخول لمباراة الفريق المرتقبة أمام بلاتينيوم الزيمباوي غدًا”الجمعة”.

وتمّ تحديد مبلغ”20″ جنيهًا للمساطب الشعبية، “40” جنيهًا للطابق العلوي بالجهة الشرقية،”60″ جنيهًا للمقصورة الجانبية،”80″ جنيهًا للمقصورة الوسطى، “200” جنيهًا للمقصورة الرئيسية.

وفي ذات السياق، ينتظر أنّ يصل طاقم التحكيم الغامبي بقيادة باكاري باب اليوم”الخميس”.

وسيدير اللقاء الحكم باكاري بابا غاساما بمعاونة عبد العزيز جاو “مساعد أوّل” نفالي جارجو “مساعد ثاني” ومودو جلالو حكم رابع، فيما يراقب المباراة الإثيوبي لولسيجد أسافو ومنسق عام للمواجهة علي جيلاني من ليبيا.