ريان الساتة تكشف المثير: هذه علاقتي بياسر تمتام ولهذا السبب قمت بقص شعري وهذا هو سعر حفلتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت المطربة السودانية المثيرة للجدل ريان تمتام الشهيرة باسم ريان الساتة الكثير والمثير عن بداياتها ومشوارها الفني والشهرة الواسعة التي حصلت عليها مؤخراً وخلال فترة وجيزة, وذلك خلال استضافة عبر برنامج (اعترافات) المذاع على فضائية الهلال.

وبحسب موقع النيلين فقد كشفت الساتة عن علاقتها بالفنان المعروف ياسر تمتام وبأسرة تمتام وذكرت أن الفنان ياسر هو خالها.

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وقالت ريان إنها ولدت بحي أبوروف أحد أشهر الأحياء بمدينة أم درمان وأنتقلت بعد ذلك للثورة الحارة السادسة ومن هنا أخذت الاسم على الرغم من أنها تسكن الأن بحي جبرة بالخرطوم.

وعن الطريقة المثيرة التي ظهرت بها وهي حلاقة شعرها “أفرو” ذكرت الفنانة أن أسباب طبية جعلتها تقوم بحلاقة شعرها.

كما ذكرت أنها أحيت حفل جماهيري بأحد المسارح وحضره جمهور غفير وبلغت قيمة تذكرة حضور الحفل 60 جنيهاً.