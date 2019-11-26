عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

التعايشي: الثورة انتهت بشراكة أقلّ من التطلعات

وفاة”37″ عامل حفر آبار باسكان أبو سعد بمرض مجهول

أسر الشهداء ينفذّون وقفة احتجاجية أمام وزارة الثقافة

الشرطة تضبط شبكة إجرامية تخصصت في سرقة معدات كهربائية وأدوات ري زراعية

إجماع على ترشيح الدومة لمنصب والي غرب دافور

أخبار اليوم

النائب العام يتعهد بمحاكمة قتلة إعتصام القيادة .

قيادي بالحرية والتغيير يتحدث عن قانون وشيك لحل حزب المؤتمر الوطني .

لجنة المفصولين تعسفياً : إختفاء ملفات وإلغاء إدارات وهيئات.

اليوم التالي

الأمم المتحدة: السودان بحاجة لمساعدة دولية عاجلة

قوى الحرية و التغيير: تفكيك مؤسسات النظام المخلوع واجب دستوري

إقالة رئيس وأمين عام ونائب رئيس مجلس التخصصات الطبية

التيار

Advertisements

الشفيع خضر: المساومة التّاريخية لا تعني الإفلات من المحاسبة

رئيسة الاستثمار: سرعة الإجراءات العدليّة من أهم المطلوبات

حماية المستهلك تحذّر من انتشار بكتريا قاتلة بالمستشفيات الخاصة

تغييرات تطال امتحان الأدب الإنجليزي في امتحانات الشهادة الثانوية

السوداني

قوى الحرية والتغيير: قانون وشيك لحل الوطني

إغلاق منظّمة مقرّبة من عبد الحي يوسف

اتجاه لإلغاء الإعدام والجلد في غير الحدود والقصاص وحملة لإلغاء عقوبة الردة

الجميعابي يكشف لـ”السوداني” أسباب اعتقاله لساعاتٍ

قرار يمنع كتابة نوع الدراسة في شهادة التخرّج

السعودية تدعم السودان بـ”478″ مليون ريال

الانتباهة

تعديل قانون مفوضية الفساد وصلاحيات واسعة للتحقيق

مبيدات تتلف مشروعات بالنيل الأبيض

اتجاه لإلغاء الإعدام والجلد عدا جرائم الحدود والقصاص

مسلّحون أجانب ينهبون أبقارًا بالقضارف

زيادة رحلات قطار المواصلات إلى”5″ رحلات يوميًا

جمال جمعة: مخربوا احتفال قاعة الصداقة من رافضي التغيير

الصيحة

ردود فعل واسعة لقسمة”الثورية” و”التغيير” للولاة

اجتماع لمناقشة تعديل قوانين الشرطة والأمن وتفكيك”التمكين” غدًا

“حميدتي”: حريصون على تحقيق السلام في دولة الجنوب

تغييرات جزئية في امتحانات الشهادة أبريل المقبل

بيتاي: تدخّلات سياسية وقبلية أرادت تأجيج الصراع ببورتسودان

زيادة رحلات قطار المواصلات من رحلتين إلى”5″ يوميًا