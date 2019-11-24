مهرجان الخرطوم يزور أسرة شاعر (أكواب بابل)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سجل وفد من مهرجان الخرطوم للشعر العربي زيارة لاسرة الشاعر الراحل محمود ابو بكر، شاعر القصيدة الاشهر “صه يا كنار” وديوان “اكواب بابل” والعديد من الاعمال الادبية. وضم الوفد وفقاً لآخر لحظة، ضيوف البلاد من امارة الشارقة يتقدمهم سعادة عبد الله العويس مدير دائرة الثقافة، ومحمد ابراهيم القصير مدير الشؤون الثقافية بالدائرة ومحمد البريكي مدير بيت الشعر الشارقة، والشعراء علاء جانب، وقمر جاسم، وعبد اللطيف اليوسف من السعودية، ونائبته ابتهال مصطفى، وعدد من الشعراء السودانيين.

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