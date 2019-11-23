وزير الشؤون الدينية يزور مسيد الخليفة “ودبدر” بأم ضوابان

التاريخ: 23-نوفمبر-2019
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قام الأستاذ نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف بزيارة اليوم إلى مجمع ومسيد الشيخ الخليفة ود بدر بأم ضوا بان بشرق النيل، والتقى بالخليفة الشيخ الطيب الجد.
وأكد الوزير بحسب سونا – أن المرحلة التى يمر بها السودان تتطلب التوافق والاتفاق على كلمة سواء ووحدة الصف بين مكونات المجتمع كافة والوصول الى بر الأمان من أجل بناء الوطن وتعميره، مشيراً إلى أن الوطن يسع الجميع.
من جانبه؛ أكد الشيخ الطيب الجد على ضرورة الاعتصام بحبل الله المتين وعدم التفرق، وقال إن الاعتصام يكفي شروراً كثيرة، ويدرأ الفتن، داعياً إلى الحرص على الاتفاق .
هذا وقد طاف السيد الوزير على عدد من أقسام وخلاوي المجمع .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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